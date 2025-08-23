ASUS ROG: abbiamo visto dal vivo tutte le novita annunciate alla Gamescom 2025

La settimana di Gamescom 2025 ha preso il via con Unlock the ROG Lab, un evento in cui ASUS ROG ha messo in vetrina tanti nuovi prodotti, partire dalla GPU celebrativa per i 30 anni di schede grafiche ASUS, nuovi monitor OLED con tecnologia Tandem, controller per PC e Xbox, router Wi-Fi 7 e una linea speciale di hardware e accessori in collaborazione con Hatsune Miku, celebre vocaloid di Crypton Future Media che ha conquistato il cuore di migliaia di fan.

Abbiamo partecipato alla grande presentazione dell'azienda taiwanese, dando un primo sguardo ai nuovi prodotti della "Repubblica dei Giocatori" e concludendo il tutto con uno splendido party a bordo di una suggestiva location sulle rive del Reno. Se non lo avete ancora fatto, date un'occhiata ai nostri canali social per scoprire le impressioni a caldo sui nuovi hardware di ASUS ROG. Ora, però, ripercorriamo insieme tutte le novità targate ROG dalla Gamescom di Colonia.