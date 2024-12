Pat Gelsinger lascia Intel dopo oltre 40 anni: due co-CEO ad interim guidano la transizione

Frank Yeary, presidente indipendente del consiglio di amministrazione, assumerà il ruolo di presidente esecutivo temporaneo durante questa fase di transizione. Il consiglio ha istituito un comitato di ricerca per individuare un successore permanente che possa guidare Intel in una fase critica di cambiamento e consolidamento. L'obiettivo principale è rilanciare la competitività dell'azienda, soprattutto nel settore sempre più strategico dei semiconduttori e della produzione avanzata.

Pat Gelsinger, figura chiave nella storia di Intel e attuale CEO, ha annunciato il suo ritiro dopo una carriera straordinaria di oltre quattro decenni . Il suo mandato si è concluso ufficialmente il 1° dicembre 2024, lasciando un'eredità significativa in termini di innovazione e leadership tecnologica. Per garantire continuità e una transizione ordinata, Intel ha nominato David Zinsner, attuale CFO, e Michelle Johnston Holthaus, recentemente designata CEO di Intel Products, come co-CEO ad interim .

Gelsinger e la sua eredità

Gelsinger è stato una figura fondamentale per Intel fin dall'inizio della sua carriera, avvenuta nel 1979. Ha contribuito in modo decisivo alla trasformazione dell'azienda in un leader globale della tecnologia, ricoprendo diversi ruoli di rilievo, tra cui quello di primo Chief Technology Officer della società. Dopo essere tornato in Intel nel 2021, in un momento di grande incertezza, Gelsinger ha guidato l'azienda attraverso sfide significative, come la crisi di produzione e l'aumento della competizione da parte di rivali come TSMC e Samsung.

Durante il suo mandato, ha promosso investimenti strategici in infrastrutture e processi produttivi all'avanguardia, tra cui lo sviluppo di impianti di produzione avanzata per rafforzare la leadership di Intel nel settore. Nonostante i progressi, il consiglio di amministrazione riconosce che molto resta da fare per riportare Intel ai vertici del mercato. "Guidare Intel è stato l'onore della mia vita," ha dichiarato Gelsinger. "Questa azienda è stata il cuore della mia carriera e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme."