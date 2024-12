Sony fa un regalo ai giocatori di PS5: 5 temi grafici e sonori basati sulle generazioni di console PlayStation

Per celebrare il trentesimo anniversario di PlayStation, Sony ha deciso di fare una sorpresa ai suoi giocatori: ha introdotto all'interno di PlayStation 5 una serie di temi alternativi (visivi e sonori) ispirati alle varie generazioni di console.

Per averli anche voi dovete solo avviare PlayStation 5, scaricare un aggiornamento automatico e selezionare dalle impostazioni i temi, che precisamente si chiamano "30esimo anniversario", "PlayStation", "PlayStation 2", "PlayStation 3" e "PlayStation 4". Quando la console si sarà riavviata dopo l'update, vi indicherà automaticamente la novità e vi darà un pulsante per raggiungere direttamente le impostazioni dedicate.

Va però precisato che questi temi sono temporanei. Non è chiaro per quanto tempo saranno accessibili, quindi vi consigliamo di provarli e sfruttare i vostri preferiti per quanto più tempo possibile.