PlayStation vi ringrazia per i 30 anni della compagnia con un video che emozionerà i fan dei videogiochi

PlayStation compie 30 anni e sta celebrando in vari modi. Uno di questi è un nuovo video nel quale la compagnia ringrazia i giocatori, pubblicato anche in versione italiana tramite YouTube. Lo potete vedere poco sotto.

Va precisato che il video include una serie di scene di vari videogiochi di PlayStation. Il filmato si apre con una indicazione per la presenza di spoiler: noi l'abbiamo visto e possiamo affermare che non ci sono veri e propri spoiler enormi, quanto più scene fuori contesto da svariati giochi. Probabilmente se non li avete giocati non potete nemmeno capire che sono sezioni importanti.

Il video non si focalizza solo su giochi first party e prende in considerazione anche opere di vecchie generazioni, iconiche per il brand PlayStation.