Bluesky intensifica la lotta contro gli account falsi e quadruplica il team di moderazione

Bluesky, la piattaforma social in rapida crescita, ha annunciato un rafforzamento delle sue politiche contro gli account falsi, con l'obiettivo di tutelare la fiducia degli utenti nell'interagire con account autentici. Questo intervento arriva in un momento critico , dato l'aumento degli utenti che si uniscono al servizio e la conseguente necessità di prevenire abusi come l'appropriazione di nomi o identità.

Un altro aspetto cruciale è la regolamentazione di account parodia , satirici o fan. Questi dovranno indicare chiaramente la loro natura sia nel nome visualizzato sia nella biografia. In caso contrario, riceveranno un'etichetta di "impersonazione" per avvisare gli utenti della loro natura non ufficiale.

Verso una maggiore verifica dell’identità

Bluesky ha anche sottolineato l'importanza di affrontare pratiche ingannevoli come il "churning dell'identità", ovvero il cambio di identità con l'intento di confondere gli utenti. Gli account che adottano queste pratiche verranno rimossi per garantire trasparenza sulla piattaforma. In risposta alle richieste degli utenti, l'azienda sta esplorando nuovi metodi di verifica dell'identità oltre alla verifica tramite dominio. Questo segnala l'impegno di Bluesky a rafforzare ulteriormente la fiducia degli utenti e a migliorare le funzionalità di autenticazione.

Queste novità arrivano in un momento propizio, considerando come anche X stia lavorando al miglioramento di tali servizi. Il tutto si prospetta come un'interessante passo verso un sistema sempre più controllato, una cosa che sta diventando ogni giorno che passa sempre più importante, soprattutto quando i competitor sul campo sono molti e stanno iniziando a competersi anche la tipologia d'utenza, come possiamo vedere dal "conflitto" tra X, Threads e Bluesky.