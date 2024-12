Il trailer di lancio di Indiana Jones e l'antico Cerchio anticipa un'avventura spettacolare

Bethesda ha pubblicato il trailler di lancio di Indiana Jones e l'antico Cerchio , la nuova avventura in prima persona con protagonista l'archeologo cinematografico più famoso del pianeta. Se non vedete l'ora di giocarci, sicuramente vale la pena di dargli un'occhiata, visto che è davvero spettacolare.

Il trailer

Il comunicato stampa ufficiale ci ricorda anche che Indiana Jones e l'antico Cerchio è ambientato tra gli eventi di I predatori dell'arca perduta e quelli di L'ultima crociata, rispettivamente il primo e il terzo film della serie cinematografica. Siete pronti per vivere "un'epica avventura intorno al mondo in una corsa contro il nemico per svelare i segreti del misterioso antico Cerchio"? Per farvi un'idea di quello che vi aspetta, avviate il filmato e siate felici. Attenti perché contiene alcune anticipazioni su Indiana Jones e l'antico Cerchio. Se non volete averne, evitatelo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Indiana Jones e l'antico Cerchio esce il 9 dicembre su Xbox Series X e S e PC. Sarà giocabile da subito anche dagli abbonati al PC Game Pass e a Xbox Game Pass Ultimate. Prenotando la Premium Edition del gioco, si ottiene un accesso anticipato di 3 giorni. È possibile ottenerlo anche acquistando l'upgrade alla Premium Edition, nel caso si sia prenotata l'edizione standard, oppure si sia scelta la Collector's Edition.

Nella primavera del 2025 Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà lanciato anche su PS5. Per avere altri dettagli, leggete quanto dura la campagna del gioco e quanto spazio vi serve per giocarci.