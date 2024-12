Warcraft I e II stanno per essere rimossi da GOG, su richiesta di Blizzard

"Su GOG crediamo che i giochi debbano vivere per sempre. Ciò significa non solo preservarli, ma anche garantire che rimangano accessibili, aggiornati e piacevoli sui sistemi moderni." Inizia così il messaggio con cui viene annunciata la rimozione di Warcraft I e II dal catalogo del negozio digitale di CD Projekt, che non a caso arriva pochi giorni dopo il lancio delle edizioni rimasterizzate di entrambi.