GOG annuncia il Preservation Program, che mira a preservare i grandi classici sui PC moderni e futuri

GOG ha annunciato il GOG Preservation Program, un'iniziativa per garantire che i giochi classici rimangano fruibili per sempre, tramite interventi diretti da parte della piattaforma mirati che assicureranno la piena compatibilità con i PC moderni e quelli futuri.

Al momento, questo lodevole programma di preservazione conta una lista di oltre 100 giochi, con altri che verranno aggiunti nel tempo, che hanno già ricevuto o riceveranno all'occorrenza delle modifiche e correzioni necessarie per girare su sistemi moderni. Tra questi troviamo, ad esempio, Hereos of Might and Magic 3, Diablo + Hellfire, Fallout New Vegas, i primi tre Resident Evil, Dragon Age: Origins, System Shock 2 e la saga di The Witcher.