La produzione di iPhone SE 4 suggerirebbe un lancio prima del previsto

Manca ancora diverso tempo all'uscita di iPhone SE 4 , la nuova generazione di smartphone "entry-level" prevista in uscita l'anno prossimo. Un recente report riguardante il processo di produzione del nuovo modello ne avrebbe però indicato il periodo d'uscita, che potrebbe dunque essere più vicino di quanto preventivato in origine: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il portale coreano Ajunews ha recentemente suggerito che LG Innotek si starebbe preparando alla produzione di massa dei componenti della fotocamera di iPhone SE 4 , il cui inizio sarebbe dunque previsto per dicembre . Solitamente, LG Innotech rifornisce i componenti relativi al modulo fotocamere circa 3 mesi prima del lancio del dispositivo in questione.

iPhone SE 4: le specifiche attese

Tra le specifiche maggiormente attese dal nuovo iPhone SE 4 ricordiamo in particolar modo il chip A18, già montato sul modello standard di iPhone 16 recentemente lanciato sul mercato, abbinato a 8 GB di RAM. Previsto anche in questo caso il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria, il cui lancio in Italia è previsto per il mese di aprile. Nel caso del comparto fotocamere troveremo un sensore principale da 48 megapixel, lo stesso montato su iPhone 15.

iPhone SE 4 (immagine puramente indicativa)

Ricordiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.