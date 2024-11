Google Pixel 9 Pro è al minimo storico su Amazon, per avere un smartphone di fascia alta a un valido sconto

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di Google Pixel 9 Pro . L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 17%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 1329€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Le caratteristiche di Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro propone un display Super Actua da 6,3 pollici. Il modello in offerta ha uno spazio di archiviazione da 512 GB, per non temere più di non avere spazio per le proprio applicazioni e per i propri file. Dispone di un sistema con tripla fotocamera posteriore che promette "primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione".

I contenuti della confezione del Google Pixel 9 pro

Questo modello utilizza il nuovo chip di Google, il Tensor G4, con il supporto delle funzioni IA. Inoltre, la batteria promette una autonomia di 24 ore. Gli aggiornamenti del sistema operativo per questo modello sono assicurati per sette anni.