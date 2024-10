Apple Intelligence è disponibile anche in Europa? Sì, ma fino ad aprile solo su alcuni dispositivi

Apple Intelligence promette di rivoluzionare l'esperienza utente sui dispositivi Apple, introducendo una serie di strumenti innovativi in grado di semplificare e migliorare diverse attività quotidiane. Tra le funzionalità più attese, troviamo strumenti di scrittura potenziati dall'IA, in grado di assistere gli utenti nella creazione di testi di vario genere; Genmoji, che permette di generare emoji personalizzate; un Siri riprogettato, con una migliore comprensione del linguaggio naturale e una maggiore capacità di interazione; e l'integrazione con ChatGPT, il popolare chatbot di OpenAI.

Apple Intelligence già in Europa con MacOS

Per gli utenti europei che non vedono l'ora di provare alcune di queste funzionalità c'è una buona notizia: l'aggiornamento a macOS Sequoia 15.1 rende disponibili su Mac alcune funzionalità di Apple Intelligence, tra cui strumenti di scrittura basati sull'IA, miglioramenti a Siri e la funzione di riepilogo delle email in Mail. Si tratta di un'anteprima interessante che offre un assaggio delle potenzialità di Apple Intelligence. Funzionalità disponibili anche sul nuovo iMac con M4.

Un'immagine che mostra alcune funzioni di Apple Intelligence

Apple ha inoltre annunciato che Apple Intelligence sarà disponibile in inglese localizzato in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito già a dicembre, probabilmente in concomitanza con l'uscita di iOS 18.2. Questo suggerisce che l'azienda stia procedendo con un rilascio graduale della suite IA, per perfezionare le funzionalità e adattarle alle diverse lingue e mercati.