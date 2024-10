Apple lancia il nuovo iMac con M4 e con le funzionalità avanzate di Apple Intelligence

Apple Intelligence porta l'intelligenza personale su iMac, consentendo agli utenti di gestire testi, immagini e attività quotidiane con l'aiuto di potenti modelli di AI . Gli Strumenti di scrittura permettono di correggere e riscrivere testi su tutte le piattaforme, mentre la nuova esperienza di Siri aiuta nelle attività quotidiane, rispondendo a domande e interagendo con altri dispositivi Apple. A dicembre, verranno introdotte altre funzionalità avanzate , come l'integrazione di ChatGPT in Siri e nei tool di scrittura, offrendo agli utenti un'esperienza ancora più ricca senza compromettere la privacy.

Con il chip M4, l'iMac segna un nuovo traguardo in termini di velocità e reattività. La CPU migliorata garantisce un multitasking più fluido , ideale per le attività quotidiane come la navigazione su Safari e l'uso di app di produttività. Grazie alla GPU avanzata, i flussi di lavoro di grafica e il gaming raggiungono una fluidità senza precedenti, supportando giochi come Civilization VII e applicazioni di editing come Adobe Photoshop fino a 2,1 volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti. Con 16GB di memoria unificata di base (espandibile fino a 32GB), il nuovo iMac si adatta a tutte le esigenze, dall'uso domestico alle applicazioni professionali.

L'iMac, dotato di un display Retina 4,5K da 24" con l'opzione di un vetro con nano-texture per ridurre i riflessi, è stato progettato per chi cerca un sistema desktop che combini estetica e potenza . La videocamera 12MP Center Stage con Panoramica Scrivania e le porte Thunderbolt 4 aggiungono funzionalità innovative, rendendolo un dispositivo adatto a professionisti e famiglie. Disponibile a partire da €1.529, è possibile ordinarlo oggi, con spedizioni a partire dall'8 novembre.

Nuovi colori

Il nuovo iMac è disponibile in sette colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, e ha un prezzo di partenza di 1.529€. Tra i modelli, troviamo un 8-core con 256GB di memoria, e a salire il 10-core, disponibile con 256GB e 512GB di memoria. Ogni dispositivo è dotato di Magic Keyboard e Magic Mouse in tinta, ora dotati di porta USB-C per facilitare la ricarica e il collegamento di accessori. Questa gamma di colori non solo arricchisce gli spazi, ma offre anche opzioni di personalizzazione che rendono l'iMac unico nel suo genere.

Le porte USB del nuovo iMac.

L'iMac dispone di quattro porte USB-C Thunderbolt 4, consentendo trasferimenti di dati rapidi e la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. La compatibilità con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 garantisce connessioni rapide e affidabili. La sicurezza è assicurata dal Touch ID, che permette di sbloccare il computer e di effettuare acquisti in modo sicuro con Apple Pay.

A concludere il tutto, come abbiamo visto anche con l'annuncio dei nuovi prodotti, Apple ha progettato l'iMac con una particolare attenzione all'ambiente. Il supporto è realizzato in alluminio riciclato al 100%, così come l'oro, lo stagno e il rame utilizzati in alcune componenti interne. Anche il packaging è completamente privo di plastica, in linea con l'obiettivo di Apple di eliminare l'uso della plastica dagli imballaggi entro il 2025.