Apple presenta il nuovo Apple Watch 10, gli AirPods 4 e nuove funzioni per le AirPods Pro

Apple ha capitalizzato l'attenzione quest'oggi, presentando alle 19.00 i nuovi dispositivi in arrivo nei prossimi mesi. Tra gli annunci, oltre ai nuovi iPhone 16, sono stati rivelati il nuovo Apple Watch Series 10 e i nuovi AirPods . Tutti gli annunci sono stati molto esplicativi non solo sul device in questione, ma anche rivelando le nuove funzioni, il loro utilizzo e tutto quello che si potrà fare con essi. Vediamo adesso i nuovi smartwatch di Apple, oltre che le nuove cuffie.

Apple Watch Serie 10, il più grande di sempre

Apple Watch 10 è stato annunciato come il device con il design più sottile e il display più grande: confermato infatti il nuovo modello da 49mm, che si affiancherà a quelli di 42 e 45mm. Non si tratta solo di dimensioni, però, visto che sarà anche il display più avanzato di sempre. Il display sarà protetto da un cristallo Ion-X Glass, mentre lo schermo sarà un OLED con il 40% di luminosità in più, rendendo il tutto ancora più leggibile.

I nuovi Apple Watch Series 10

Il nuovo Apple Watch 10 uscirà anche nella versione in alluminio nero, un'edizione speciale e unica per questo modello, che passerà sotto un processo di anodizzazione a 30 step fatto a livello molecolare, così da rendere il corpo del device di altissima qualità. Questo nuovo Apple Watch avrà uno spessore di 9,7 mm, il 10% più sottile del precedente modello, riducendo di conseguenza le componenti interne con un redesign.

Rimane poi la resistenza all'acqua fino a 50 metri, e inoltre questo device si potrà caricare all'80% di batteria in 30 minuti. In arrivo anche la versione Titanium, che sarà ancora più leggera dell'alluminio, portando il peso a un 20% in meno e usando il 95% di materiale da fonti riciclate. Tutto questo sarà accompagnato dal socket S10, che avrà un Neural Engine 4-Core che supporterà Siri e funzioni come la crash detection, gestendo i widget e alcune app del device.

Confermato poi un nuovo modello di Apple Watch Ultra 2, il device pensato per l'attività all'esterno grazie al suo corpo ultra resistente, che ora avrà nuove funzioni come le mappe in modalità offline e una serie di feature dedicate a varie attività. La colorazione in questione sarà Satin Black, e anche in questo caso sarà fatto da Titanium riciclato al 95%. Tutti questi smartwatch saranno preordinabili già da oggi, e arriveranno il 20 settembre. Per i prezzi, Apple Watch 10 uscirà a 399 dollari in versione GPS e 499 dollari in versione GPS + Cellular; l'Apple Watch Ultra 2 invece avrà il costo di 799 dollari.