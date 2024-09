Warhammer 40.000: Space Marine 2 disponibile per tutti, giocatori contemporanei alle stelle

Per inciso, pochi minuti dopo lo sblocco globale del gioco, i giocatori contemporanei hanno raggiunto le 165.144 unità, ma sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. Fino a oggi il picco massimo era stato di 133.000 unità circa, registrato al lancio in accesso anticipato, un numero che a quanto pare non esprimeva tutte le potenzialità dell'attesissimo titolo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è finalmente disponibile per tutti i giocatori , come annunciato dall'editore Focus Entertainment, dopo i giorni di accesso anticipato concessi a chi lo aveva prenotato. Com'era prevedibile, il numero di giocatori contemporanei su Steam è andato alle stelle , raggiungendo il suo picco massimo di sempre.

Un grande successo

Difficile dire come stia andando su console, visto che attualmente non esistono dati precisi per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma immaginiamo che sia festa anche da quelle parti. Visto che ci siamo, rivediamo il trailer di lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che è decisamente un bello spettacolo.

Insomma, pare che l'emersione della build del gioco nelle scorse settimane non abbia danneggiato il lancio, andato liscio come l'olio. Anzi, il titolo di Saber Interactive è addirittura primo da diversi giorni nella classifica globale di Steam, subito sopra a Counter-Strike 2 e Black Myth: Wukong, tanto che è facile parlare già di milioni di copie vendute, anche se non sappiamo quante in concreto.

Merito sicuramente della qualità del lavoro del team di sviluppo, che abbiamo valutato in modo decisamente positivo nella nostra recensione.