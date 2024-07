Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato vittima di un grave leak, gli sviluppatori scrivono ai fan

"Proprio per questo è straziante che molte delle sorprese che abbiamo cercato di tenere segrete siano state rivelate . Ci rattrista pensare che questa versione del gioco, che sarà vecchia di quasi un anno quando arriverà il lancio ufficiale, possa finire per rappresentare la prima esperienza che alcuni dei nostri fan più impazienti avranno con Space Marine 2."

"Cari giocatori, siamo davvero toccati dallo straordinario supporto ricevuto dalla nostra comunità in seguito al leak di una vecchia build di Warhammer 40.000: Space Marine 2", si legge nel messaggio. "I nostri team hanno messo anni di duro lavoro, passione e dedizione nella creazione di un gioco che fosse all'altezza delle vostre speranze e delle vostre aspettative."

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato vittima di un grave leak : qualcuno ha trafugato una build preliminare ma completa del gioco e l'ha diffusa in rete. Si tratta di un episodio che ha profondamente scosso il team di sviluppo del gioco, che ha voluto scrivere una lettera ai fan.

L'appello di Saber Interactive

"Ci siamo impegnati in maniera assoluta per consegnare ai nostri utenti il miglior gioco possibile: è stato questo proposito a determinare la decisione di dedicare maggior tempo allo sviluppo e assicurarci di realizzare così la miglior esperienza che siamo in grado di creare."

"Siamo qui a chiedere a tutti di evitare questa build incompleta e di non rovinare con degli spoiler l'esperienza ai giocatori che desiderano attendere il lancio per provare Warhammer 40.000: Space Marine 2."

"L'uscita è fissata al 9 settembre e il modo migliore per supportare il duro lavoro dei nostri team è quello di giocare quest'opera nella maniera in cui è stata sempre immaginata."