Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Focus Entertainment ha annunciato che il lancio di Warhammer 40.000 è stato posticipato. Non uscirà più entro la fine dell'anno corrente come precedentemente indicato, bensì nella seconda metà del 2024.

L'editore ha spiegato che la decisione è stata presa per concedere al team di sviluppo Saber Interactive tutto il tempo necessario per "perfezionare il gioco e garantire la migliore esperienza possibile", con l'obiettivo di pubblicare "un titolo di altissima qualità e che superi le aspettative dei fan del franchise".

In ogni caso non dovremo attendere a lungo per avere dettagli più precisi. Infatti, Focus Entertainment ha in programma di svelare la data di uscita esatta a inizio dicembre, con i The Game Awards 2023 del 7 dicembre che sono una plausibile vetrina per un annuncio del genere, considerando che è lo stesso palco dove è stato presentato per la prima volta.