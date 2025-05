Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta la modalità Assedio con data e trailer

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha presentato la modalità Assedio, il tanto atteso horde mode, che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 26 giugno, come si può vedere al termine dello spettacolare trailer pubblicato per l'occasione da Saber Interactive.

Rivelata nel corso dello Skulls Festival, la modalità Assedio è stata pensata per mettere alla prova i combattenti più abili, nell'ambito di una sfida a base cooperativa per tre partecipanti ambientata sul pianeta Kadaku, in cui dovremo resistere a ondate infinite di Tiranidi e forze del Caos.

Il nostro obiettivo sarà dunque quello di sopravvivere il più a lungo possibile mentre i nemici si fanno man mano più numerosi, forti e resistenti: un'esperienza di puro martirio bellico, come ricorda il motto della Guardia Imperiale: "solo nella morte finisce il dovere".

Accessibile in anteprima dal 4 giugno tramite il public test server su PC, la modalità Assedio verrà descritta nel dettaglio durante il prossimo Community Update, ma sembra esattamente quello che tanti giocatori chiedevano da tempo a Space Marine 2.