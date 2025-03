Warhammer 40.000: Space Marine 2 verrà supportato ancora a lungo, nonostante l'annuncio del terzo capitolo

Gli sviluppatori di Saber Interactive hanno promesso alla community di Warhammer 40.000: Space Marine 2 che il supporto post-lancio del gioco proseguirà ancora a lungo, nonostante recentemente c'è stato l'annuncio del terzo capitolo.

Per chi non lo sapesse, poche settimane fa Saber Interactive e Focus Entertainment hanno svelato di aver iniziato ufficialmente i lavori su Warhammer 40.000: Space Marine 3. Già nel comunicato che ha corredato l'annuncio il team precisava che avrebbe continuato a realizzare nuovi contenuti per il secondo capitolo e ora ha ricalcato il concetto in maniera piuttosto chiara e che non lascia spazio a interpretazioni, parlando di nuove classi, operazioni, armi e persino delle sorprese "che nemmeno i dataminer hanno ancora scoperto".