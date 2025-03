Facebook lancia il feed “Solo Amici” e dice addio ai contenuti suggeriti dall’algoritmo

Facebook sta cercando di tornare alle sue radici con il lancio di un nuovo feed chiamato "Solo Amici", progettato per mostrare esclusivamente i contenuti condivisi dai propri amici. Questa nuova sezione, disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Canada , include storie, reel, post e compleanni delle persone presenti nella lista amici dell'utente, eliminando le raccomandazioni algoritmiche che ormai dominano il feed principale.

In un post sul blog, l'azienda ha spiegato che l'evoluzione di Facebook nel tempo ha portato alla creazione di esperienze innovative come Gruppi, Video, Marketplace e altro ancora. Tuttavia, ammette anche che "la magia degli amici è andata persa lungo il percorso". Con l'introduzione del feed "Solo Amici", l'obiettivo dichiarato è di offrire un luogo dove i contenuti provenienti dagli amici possano avere la priorità su quelli suggeriti dall'algoritmo.

Il feed Solo Amici

In precedenza, Facebook aveva già integrato richieste e suggerimenti di amicizia nella scheda Amici, ma ora quella sezione è stata sostituita da un feed dedicato. L'idea è quella di fornire un'esperienza più autentica e vicina a quella originaria di Facebook, quando la piattaforma era principalmente un modo per restare in contatto con persone conosciute e non un continuo susseguirsi di contenuti sponsorizzati o pubblicazioni di gruppi casuali.