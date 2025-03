PS5 e PS5 Pro hanno dei problemi di stuttering con il VRR, l'analisi di Digital Foundry lo conferma

Prima di procedere è giusto spiegare a grandi linee questi due termini. Il VRR (acronimo di Variable Refresh Rate, o frequenza di aggiornamento variabile in italiano) è una tecnologia disponibile solo con alcuni monitor e TV supportati che permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento (refresh rate) dello schermo con la velocità di frame generati da una console o un PC. Uno dei vantaggi è quello di garantire nei limiti del possibile la fluidità dell'immagine in quei titoli dove il framerate non rimane costante. Inoltre, in alcuni giochi supportati permette di giocare con modalità grafiche con framerate sbloccato (che supera quindi i 60 fps) e quelle a 40 fps, una via di mezzo tra i classici preset Qualità a 30 fps e Performance a 60 fps. Lo stuttering, invece, è un problema tecnico visivamente molto fastidioso causato da un'interruzione a singhiozzo del framerate .

I test di Digital Foundry

Dopo aver visto numerose segnalazioni in rete in merito, i tech enthusiast hanno condotto vari test, notando che generalmente il problema si manifesta con quei giochi che supportano il framerate sbloccato. Stando ai loro risultati, nei primi 20 minuti di gioco tutto fila liscio, dopodiché si verifica uno stutter ogni otto secondi circa. Considerando che lo scopo del VRR è quello di dare consistenza a frame rate variabili, chiaramente la "magia" si perde quando il frame rate "balbetta" in modo così evidente a cadenza così regolare.

Digital Foundry ha condotto numerosi test usando come campione vari schermi, da TV OLED a monitor PC mini-LED, OLED e persino uno con tecnologia Eve Spectrum, notando che lo stuttering si verifica in ogni situazione. Allo stesso modo sono stati eseguiti dei test sia con le console Xbox che con PS5 e PS5 Pro e solo con le console di Sony si nota questo problema. Insomma, questa magagna non è legata alla tecnologia del VRR in sé o a uno specifica tipologia di schermi, ma solo alle piattaforme PlayStation.

Digital Founry afferma di aver testato un totale di 19 giochi, scoprendo che molti di essi presentano il problema, mentre altri apparentemente no.

"Le prove suggeriscono che se il frame-rate di uscita della console non varia così tanto, lo stutter è meno probabile. Possiamo vedere facilmente l'impatto del problema in Marvel's Spider-Man Remastered, ad esempio, ma è molto più difficile capire se si tratta di un problema in Marvel's Spider-Man 2, che gira sullo stesso motore e probabilmente utilizza le stesse librerie di Sony", afferma Oliver Mackenzie di Digital Foundry.

A ogni modo il problema c'è e risulta chiaramente fastidioso, con la speranza che Sony lo risolva il prima possibile con un aggiornamento di sistema per PS5 e PS5 Pro.