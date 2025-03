Il film di The Legend of Zelda potrebbe essere il primo di una trilogia, svelata la possibile sinossi

L'insider ha dichiarato che Sony Pictures e Nintendo avrebbero siglato un accordo per la produzione di tre film , con il primo che ha già una data di uscita ufficiale , e due sequel che potrebbero arrivare nel giro di pochi anni. Infatti, sempre secondo le fonti di Ritchman, il cast degli attori principali sarebbe stato ingaggiato per tre film e con un contratto della durata di sei anni . Chiaramente parliamo di un'indiscrezione da prendere con le pinze e impossibile da verificare al momento.

L'atteso film live action di The Legend of Zelda potrebbe essere solo il primo capitolo di una trilogia basata sul celebre franchise di Nintendo, almeno stando alle fonti di Daniel Ritchman. Non solo, è spuntata in rete anche la possibile sinossi della pellicola.

Le riprese del film inizieranno a novembre?

Altre informazioni non confermate in via ufficiale arrivano dal sito Productionlist.com, un portale che offre un servizio di tracciamento delle produzioni cinematografiche gestito dalla Film & Television Industry Alliance, che afferma che le riprese del film inizieranno a novembre e si svolgeranno in Nuova Zelanda.

Il Link di the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Non solo, lo stesso sito riporta una sinossi del film, che recita: "The Legend of Zelda segue Link, un giovane guerriero destinato a proteggere il magico regno di Hyrule dalle forze dell'oscurità. La terra è minacciata da Ganon, uno spietato signore della guerra che cerca la Triforza, un'antica reliquia che si dice garantisca un potere illimitato. Per fermarlo, Link deve intraprendere un viaggio pericoloso, affrontando creature mostruose, esplorando dungeon insiodosi e risolvendo intricati enigmi per scoprire artefatti sacri che possano aiutarlo nella sua missione."

Anche in questo caso è bene precisare che si tratta di informazioni non confermate. Questa sinossi, tra l'altro, è talmente generica che potrebbe benissimo scriverla un qualsiasi fan della serie in un pochi di minuti. Insomma, non prendetele per oro colato.