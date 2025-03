Vivo presenta Vision, il primo visore di realtà mista dell'azienda e punta tutto sulla robotica

Vivo ha ufficializzato il suo ingresso nel settore della realtà mista con il lancio di Vivo Vision, il primo visore MR dell'azienda. L'annuncio è arrivato durante il Boao Forum for Asia 2025, occasione scelta anche per presentare un progetto ancora più ambizioso: il Robotics Lab, un centro di ricerca pensato per sviluppare le tecnologie chiave dell'automazione domestica e personale. Sebbene non siano state rilasciate informazioni tecniche sul visore, il design del Vivo Vision appare simile a quello del Vision Pro di Apple, con un'estetica elegante e minimale che suggerisce un posizionamento premium. Per l'azienda, si tratta di un "momento cruciale" nel percorso verso la convergenza tra realtà fisica e digitale.

Il Robotics Lab punta su IA e visione artificiale Secondo Hu Baishan, vicepresidente esecutivo e COO di Vivo, la robotica rappresenta la "naturale evoluzione" dell'industria mobile. Con miliardi di utenti già abituati a interagire quotidianamente con dispositivi intelligenti, l'idea di creare macchine capaci di muoversi, vedere, e comprendere il mondo diventa una progressione logica. Il Robotics Lab si concentrerà su due ambiti strategici: il cervello e gli occhi dei robot. Da un lato, Vivo sfrutterà i suoi progressi nell'intelligenza artificiale e nel machine learning per fornire alle macchine capacità cognitive avanzate. Dall'altro, l'esperienza dell'azienda nell'imaging e nella computazione spaziale sarà messa al servizio della visione artificiale ad alta precisione. L'Apple Vision Pro L'obiettivo non è limitarsi all'industria, ma portare questi strumenti nel quotidiano: robot che possano assistere in casa, aiutare nella gestione domestica, oppure fungere da assistenti personali intelligenti. Non è solo una questione di innovazione, ma anche di accessibilità: Vivo vuole rendere la robotica consumer un elemento della vita di tutti i giorni.