Apple cambia guida per Siri e punta tutto sulla squadra del Vision Pro

Apple ha deciso di rivoluzionare la leadership del team Siri in un momento critico per la sua strategia sull'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Mike Rockwell, fino a oggi responsabile dello sviluppo del visore Vision Pro, prenderà il posto di John Giannandrea alla guida della divisione AI, compresa l'assistente vocale di Apple. Una scelta che arriva a pochi giorni dalla conferma ufficiale del rinvio delle nuove funzionalità di Siri basate su AI generativa, inizialmente previste per il 2025 e ora rimandate a data da destinarsi.

Il cambiamento non è solo simbolico: Tim Cook avrebbe perso fiducia nella gestione di Giannandrea, ritenendo non all'altezza la direzione presa fino ad ora nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo un confronto teso all'interno del team Siri, dove il dirigente Robby Walker avrebbe descritto la situazione con toni durissimi, definendola senza mezzi termini "brutta". L'episodio ha confermato un clima di crescente frustrazione nella divisione AI, in difficoltà nel tenere il passo con i rapidi progressi di aziende rivali come OpenAI, Google e Meta.