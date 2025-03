The First Berserker: Khazan mostra il potente boss Maluca in azione

Il nuovo trailer di The First Berserker: Khazan mostra in azione il boss Maluca, un enorme cavaliere che si lancia con furia sul campo di battaglia e riesce a brandire due spade gigantesche, con è in grado di infliggere danni devastanti. Riusciremo a sconfiggerlo?

Comandante delle truppe nemiche, Maluca ha il potere di trasformarsi in un demone e nella sua seconda fase diventa ancora più pericoloso: all'occorrenza sfodera una terza spada, più sottile ma sostanzialmente più rapida rispetto alla coppia di lame di cui abbiamo appena parlato.

Il trailer fa parte della rassegna dei Fatal Encounter, che presenta gli avversari più forti con cui avremo a che fare durante la campagna di The First Berserker: Khazan, e che non mancheranno di darci del filo da torcere.