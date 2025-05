The First Berserker: Khazan non ha raggiunto gli obiettivi di vendita, ma Nexon è soddisfatta

L'azienda lo ha svelato nel suo ultimo resoconto finanziario, in cui ha voluto sottolineare che a ogni modo non è insoddisfatta per questo risultato, in quanto il gioco è riuscito comunque a raggiungere un discreto successo commerciale e ha aumentato l'interesse del pubblico occidentale per Dungeon & Fighter .

Il publisher Nexon ha svelato che The First Berserker: Khazan non ha raggiunto gli obiettivi di vendita iniziali che la compagnia si era prefissata, nonostante pareri generalmente positivi da parte di pubblico e critica.

Altri due giochi ambientati nell'universo di Dungeon & Fighter sono in sviluppo.

"The First Berserker: Khazan ha fatto il suo debutto globale il 28 marzo, con voti molto positivi sia dai giocatori che dalla critica", recita il resoconto di Nexon. "Per quanto i ricavi nel primo trimestre siano stati sotto le aspettative, il gioco ha raggiunto il nostro obiettivo come primo passo strategico in un piano pluriennale per introdurre l'IP di Dungeon of Fighter a un pubblico globale".

Per chi non lo sapesse, Dungeon & Fighter è un franchise nato nel 2005 con la pubblicazione dell'action GDR online Dungeon & Fighter Online in Corea del Sud. Praticamente sconosciuta nei nostri lidi, la serie ha incassato miliardi e miliardi di dollari, dunque è comprensibile Nexon abbia tutto l'interesse a farla conoscere anche al grande pubblico occidentale.

Non solo Khazan ha aiutato a far conoscere di più l'IP, ma ha convinto Nexon a lavorare anche su altri spin-off, tra cui Dungeon & Fighter: ARAD previsto per il 2027 e Project OVERKILL. Rimanendo in tema, giusto pochi giorni fa The First Berserker: Khazan ha ricevuto due modalità extra e altre novità.