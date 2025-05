Resident Evil 9 potrebbe arrivare tra meno di un anno

Capcom è molto attiva con tutte le proprie IP maggiori e da tanti anni sta creando videogiochi di successo, ampliando il proprio pubblico. Per farlo deve ovviamente rendere disponibili nuovi prodotti in modo regolare e la serie di Resident Evil è ferma da qualche tempo, se non si considera il remake del 4.

Cosa sappiamo tramite il leak di Resident Evil 9

Parliamo di AestheticGamer, noto anche come Dusk Golem, che da tanti anni condivide in modo corretto una serie di informazioni su giochi come Resident Evil e Silent Hill. Ora, il leaker si è esposto parlando di Resident Evil 9.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, la fonte dichiara: "Sono sicuro quasi al 100% che [Resident Evil 9] sarà svelato quest'anno e sarà pubblicato il prossimo anno. Dubito che lo rimanderanno ancora."

"Il dubbio è se lo sveleranno per esempio questa estate o ai The Game Awards [di dicembre] di quest'anno e se la pubblicazione è prevista per questo anno fiscale (che termina il 31 marzo 2026) o il prossimo anno fiscale verso la fine del 2026".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente Dusk Golem non è parte di Capcom e non ha tutte le informazioni. Anche ammesso che quanto da lui indicato sia corretto, lo è ora: non è impossibile che l'editore giapponese cambi i propri piani e decida di rimandare il videogioco, nel caso fosse necessario.

L'unico dettaglio ufficiale di cui siamo a conoscenza è che Kosha Nakanishi, director di Resident Evil 7 biohazard, sta guidando lo sviluppo di questo capitolo. Inoltre si dice che Resident Evil 9 rivoluzionerà la serie come Resident Evil 4 e 7.