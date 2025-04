Un riferimento a Resident Evil 9 sembra sia nascosto nel video celebrativo di Capcom sulle vendite di RE 4

Il messaggio è corredato da un video che mostra alcune sequenze del gioco ma termina con una particolare inquadratura su un elemento dello scenario che è stato modificato appositamente per questo video celebrativo, il quale in effetti sembra riportare un riferimento al prossimo capitolo.

La questione è legata al messaggio pubblicato da Capcom su X in cui il team Dev 1 ringrazia gli utenti per le vendite raggiunte da Resident Evil 4 , che come abbiamo visto ha superato i 10 milioni di copie, con la serie che nel complesso ha toccato quota 167 milioni di copie in totale.

Un'insegna sospetta

Al termine del video è possibile vedere delle insegne di legno su cui si trovano scritti dei ringraziamenti alla community, con "grazie per aver giocato" e "Gloria ai giocatori" scritti in inglese e in spagnolo, e proprio questi cartelli potrebbero essere un riferimento al prossimo capitolo.



Come notato da molti, le insegne compongono una "X" e una "I", e viste in orizzontale compongono effettivamente un "IX", che in numero romani ovviamente si riferisce al 9, facendo proprio pensare a una sorta di teaser per Resident Evil 9.

L'insegna in questione non è presente in questa forma nell'ambientazione del gioco, e la singola asta perpendicolare è stata aggiunta solo in occasione di questo video celebrativo.

Non avendo particolare significato di per sé, in effetti la composizione fa pensare a un riferimento volontario al prossimo capitolo della serie, che peraltro è stato già menzionato da Capcom l'estate scorsa, quando il director Koshi Nakanishi aveva riferito che "c'è un nuovo Resident Evil in sviluppo", in maniera ovviamente poco sorprendente.

Il teaser è qualcosa di minimo a questo punto, ma il suo inserimento potrebbe significare che presto potrebbero esserci novità al riguardo, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.