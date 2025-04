Il cosplay di Aela la Cacciatrice di megalcarmen fa desiderare una remaster di The Elder Scrolls 5: Skyrim

Con lo shadow drop a sorpresa tutti gli occhi sono puntati su The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, la riedizione con il look rifatto del GDR di Bethesda a opera di Virtuos. Chissà se prima o poi un'operazione simile verrà fatta anche con The Elder Scrolls 5: Skyrim, ma nel frattempo possiamo ammirare lo stupendo cosplay di Aela la cacciatrice firmato da Megalcarmen.

Per chi ha giocato a The Elder Scross V: Skyrim, Aela la Cacciatrice di certo non ha bisogno di presentazioni, in quanto è senza dubbio uno dei personaggi femminili preferiti dai giocatori. Esperta arciera e membro dei Compagni, una delle fazioni di Skyrim, Aela può essere arruolata come seguace o presa in sposa una volta completata la sua questline.