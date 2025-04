The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su PC ha problemi, Digital Foundry consiglia di aspettare delle patch

Nella sua analisi, Alex Battaglia non va per il sottile affermando che Oblivion Remastered "è forse uno dei giochi che funzionano peggio che abbia mai testato per Digital Foundry". Il problema principale a suo avviso è la presenza di stuttering ogni volta che il gioco carica una nuova area, cosa che avviene molto spesso specialmente mentre si esplora il mondo di gioco.

Digital Foundry ha messo alla prova la versione PC di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered . Nonostante il lavoro fatto da Virtuos per rifare il look al GDR di Bethesda sia visivamente ottimo, i tech enthusiast affermano che il gioco allo stato attuale presenta diversi problemi , suggerendo di aspettare delle patch correttive prima di procedere all'acquisto.

Non è solo un problema di stuttering

Anche con un Ryzen 7 9800X3D, il processore più veloce sul mercato al momento, questo problema si verifica fin troppo frequentemente, andando a peggiorare l'esperienza di gioco nel complesso. Le cose ovviamente non migliorano con CPU meno prestanti, ad esempio un Ryzen 5 3600 gli stutter durano 2 - 2,5 volte più a lungo.

Stuttering a parte, Battaglia afferma che il gioco ha dei problemi evidenti relativi alla CPU che impediscono di ottenere un'esperienza ottimale e un framerate fluido su qualsiasi configurazione. Allo stesso modo è dell'avviso che il gioco sia fin troppo pesante lato GPU per quello che offre a schermo.

Da questo punto di vista, inoltre, c'è poco spazio di manovra per l'utente, dato che abbassare le impostazioni grafiche sotto una certa soglia peggiora la qualità visiva in maniera drastica senza offrire sostanziali vantaggi in termini di performance. Battaglia suggerisce in generale di optare per il preset Alto anziché Ultra, per ottenere fino a un 38% di performance maggiori a discapito di lievi compromessi nella resa complessiva. C'è tuttavia un'opzione in particolare che ha un peso maggiore rispetto alle altre, ovvero l'illuminazione Lumen. Impostandola su su "software" si ottiene un netto incremento del framerate, ma visivamente il gioco ne risente a tal punto che la ritiene un'opzione sconsigliata. Per quanto riguarda il Lumen hardware, consiglia di impostarlo a basso per le configurazioni di fascia media e bassa per ottenere quantomeno un discreto miglioramento delle performance.

A ogni modo, in linea generale viene consigliato di pazientare, in quanto "finché Bethesda e Virtuos non risolveranno i problemi fondamentali della CPU in questo porting, non c'è alcuna possibilità di ottenere prestazioni accettabili per un gioco moderno su PC."

A proposito di aggiornamenti, uno è stato pubblicato proprio nella giornata di ieri, ma a quanto pare ha fatto più danni che altro.