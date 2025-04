Una patch di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha fatto più danni che altro, Bethesda ci sta lavorando

Nella giornata di ieri Bethesda e Virtuos hanno pubblicato un hotfix per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. In mancanza di note ufficiali non è chiaro quali modifiche ha introdotto, ma in compenso ha portato con sé una serie di problemi su PC.

Sui social e Reddit diversi utenti affermano che da dopo l'installazione della patch non è più possibile modificare alcune impostazioni grafiche, in particolare quelle relative all'uso del DLSS, dell'upscaling in generale e dell'anti-aliasing.