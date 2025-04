Le gift card del PS Store su Instant Gaming sono in promozione: gli sconti speciali di Sony sono più invitanti

Sono ora attivi molteplici promozioni speciali tramite il PlayStation Store, con tanti sconti molto interessanti sui giochi PS4 e PS5 in occasione della fine di aprile e l'inizio di maggio 2025. Se volete fare acquisti ma volete anche un risparmio più grande possibile, la cosa migliora da fare è non pagare con la vostra carta di credito, ma passare attraverso le ricariche del portafogli del PS Store vendute a prezzo scontato tramite Instant Gaming . Al momento, ad esempio, potete acquistare una ricarica di 60€ a 54.99€, ovvero con uno sconto dell'8%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello finale, che pagherete una volta messo il prodotto nel carrello. Le promozioni sono valide anche per altri tagli di ricarica, ma di tanto in tanto finiscono le scorte per alcuni tagli: usate sempre la pagina di Instant Gaming come riferimento per vedere i prezzi e le disponibilità aggiornati.

I dettagli sulle ricariche del PS Store da Instant Gaming

Queste gift card del PS Store comprate tramite Instant Gaming potete acquistare videogiochi, abbonamenti (come PlayStation Plus, ad esempio, direttamente tramite PS Store) e anche qualsiasi contenuti aggiuntivo disponibile nel negozio digitale (non sono valide per il PS Direct, però).

La ricarica da 60€ del PS Store

In breve, il credito è valido per ogni prodotto del PlayStation Store. Precisiamo però che il codice è pensato solo per gli account italiani: se per qualche motivo non possedete un account italiano, il codice non è valido. Una volta fatto l'acquisto otterrete un codice alfanumerico che va aggiunto tramite la funzione di riscatto codici: in pochi clic vedrete il vostro portafogli ricaricato e potrete subito usare i soldi.