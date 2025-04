Pokémon, un rumor svela il possibile anno di uscita dei giochi di 10° generazione e dettagli sull'ambientazione

I nuovi giochi si ispireranno alla mitologia greca?

Si tratta chiaramente di un'indiscrezione da prendere con le pinze, ma ciò non ha impedito ai fan di fantasticare sulla nuova regione che ospiterà i prossimi giochi Pokémon. Come sicuramente saprete, ogni generazione prende ispirazione dal mondo reale. Scarlatto e Violetto prendono spunto dalla penisola iberica, Spada e Scudo dal Regno Unito, Sole e Luna dalle Hawaii e X e Y dalla Francia, giusto per fare qualche esempio.

Ogni gioco rielabora in modo creativo le caratteristiche culturali e geografiche del paese a cui si ispira, rendendo ogni regione a modo suo originale e caratteristica, ma al tempo stesso familiare. Dalla Grecia, ad esempio, i giochi potrebbero trarre ispirazione dalla mitologia locale per i nuovi Pokémon (tra chimere, centauri, idre, sirene e così via di certo non mancano gli spunti) e proporre l'estetica tipica dei templi, anfiteatri e i palazzi antichi.

A ogni modo siamo nel reame delle speculazioni, per saperlo con certezza non ci resta che attendere eventuali conferme da parte di Game Freak e The Pokémon Company, che a ogni modo dubitiamo che si sbottoneranno in merito prima del debutto di Leggende Pokémon Z-A, in programma per quest'anno.