Un nuovo bundle di PS5 potrebbe essere stato svelato in anticipo con dettagli su prezzi e data di uscita

L'ultima indiscrezione lanciata dal noto leaker billbil-kun potrebbe aver anticipato l'arrivo nei negozi di un nuovo bundle PS5 Slim, questa volta dedicato a NBA 2K26.
Se confermato, sarebbe la prima volta che Sony propone un bundle con un titolo della serie NBA 2K nei nostri lidi. Lo scorso anno, infatti, il bundle con NBA 2K25 è stato distribuito solo in Nord America, una scelta comprensibile vista la minore popolarità del basket nel mercato europeo.
I dettagli del bundle
Stando alle informazioni in possesso di billbil-kun, il pacchetto includerebbe una PS5 Slim Standard (con lettore ottico) e un codice digitale per scaricare NBA 2K26. Al momento, non può confermare se questa versione includerà anche i bonus di prenotazione delle copie digitali standard, nello specifico 10.000 VC (la valuta di gioco), 2 pacchetti MyTeam e un Gamerplate per la modalità Il mio Giocatore.
La data di uscita dovrebbe coincidere con il lancio del gioco, previsto per il 5 settembre, mentre il prezzo indicativo sarebbe di 549,99 euro. Considerando che la PS5 Standard di listino costa 549,99 euro e NBA 2K26 circa 79,99 euro, il bundle risulterebbe particolarmente vantaggioso per chi è interessato al nuovo capitolo della serie.
È bene precisare che si tratta di informazioni non ufficiali, per quanto molto probabilmente vere, dato che arrivano da una fonte affidabile come billbil-kun, che raramente si sbaglia in ambito leak hardware e software