Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, Forza Horizon 5 ha venduto oltre cinque milioni di copie su PS5, realizzando incassi per più di 300 milioni di dollari che vanno a sommarsi a quanto già fatto su PC e Xbox.

"Alinea Analytics ha stimato che Forza Horizon 5 ha superato i cinque milioni di copie vendute su PS5, questa settimana: si tratta di oltre 300 milioni di dollari di incassi derivanti dalla conversione di un gioco uscito quattro anni fa", ha scritto l'analista Rhys Elliott.

"La strategia multipiattaforma di Xbox ormai non è un mistero, specie alla luce degli elevati obiettivi di profittabilità stabiliti da Microsoft", ha aggiunto Elliott, facendo riferimento appunto all'attuale approccio della casa di Redmond rispetto alle proprietà intellettuali di Xbox.

Le precedenti stime di Alinea Analytics, pubblicate lo scorso luglio, parlavano di tre milioni di copie vendute per la versione PS5 di Forza Horizon 5, dunque l'aggiornamento delle scorse ore appare plausibile.