Gli utenti dell'Epic Games Store sono cresciuti del 173% in sei anni, ma i ricavi solo dell'1,6%

Epic Games Store ha visto una crescita sostenuta del numero dei suoi utenti negli ultimi 6 anni, raggiungendo l'impressionante cifra di 295 milioni. Peccato che i ricavi delle terze parti non siano aumentati allo stesso modo. Anzi, possiamo considerarli fermi al palo, visto che si parla solo di un +1,6%, per un totale 255 milioni di dollari accumulati nel 2024.

Regalo sì, pagare no

Oltretutto, dopo una crescita netta dei ricavi registrata dal 2019 al 2022, nel periodo della pandemia, c'è stato un calo drastico, che ha riportato i ricavi al livello pre-COVID. Quindi parliamo di una situazione doppiamente problematica, perché per un lungo periodo all'aumentare dei giocatori, sono diminuiti i ricavi. Il che significa che la spesa procapite (numero utenti fratto ricavi) si è ridotta a sua volta.

La sostanza è che Epic Games Store attira sempre più giocatori con i suoi regali, ma questi difficilmente si convertono in utenti paganti. Parliamo quindi di centinaia di milioni di persone che visitano la home del negozio, riscattano i giochi gratis della settimana, e poi vanno a fare i loro acquisti su Steam o da qualche altra parte.