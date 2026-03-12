Epic Games Store oggi offre due giochi gratis e annuncia quelli in arrivo il 19 marzo

Come ogni giovedì, l'Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare dal 19 marzo: Electrician Simulator e un bundle dedicato a World of Warships.
Partiamo dalle novità di oggi, 5 marzo. I giochi gratuiti sono disponibili a questo indirizzo. Sono Isonzo, lo sparatutto multiplayer ambientato sul fronte italiano della Prima guerra mondiale, e Cozy Grove, una rilassante simulazione di campeggio su un'isola popolata da spiriti.
I regali della prossima settimana
Passando ai regali del 19 marzo, Electrician Simulator è un gestionale che mette il giocatore nei panni di un giovane elettricista alle prime armi, impegnato a costruire la propria carriera un lavoro alla volta. Il gioco propone un mix di incarichi pratici e puzzle tecnici: si va dalla riparazione di prese, interruttori e lampade fino all'installazione di impianti più complessi, passando per diagnostica, sostituzione di componenti e lavori su commissione. Avanzando nel gioco si sbloccano nuovi strumenti, progetti e clienti, rendendo l'esperienza sempre più articolata e soddisfacente
Infine, i giocatori di World of Warships potranno ottenere gratuitamente il Pacchetto Tachibana Anniversario, che include il cacciatorpediniere premium giapponese Tachibana (livello II), uno spazio nel Porto e 5 mimetiche permanenti Epic.
Che ne pensate dei giochi offerti questa settimana e di quelli in arrivo la prossima? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.