Epic Games Store oggi offre due giochi gratis e annuncia quelli in arrivo il 19 marzo

Come ogni giovedì, l'Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare dal 19 marzo: Electrician Simulator e un bundle dedicato a World of Warships.

Partiamo dalle novità di oggi, 5 marzo. I giochi gratuiti sono disponibili a questo indirizzo. Sono Isonzo, lo sparatutto multiplayer ambientato sul fronte italiano della Prima guerra mondiale, e Cozy Grove, una rilassante simulazione di campeggio su un'isola popolata da spiriti.