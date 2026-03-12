Diga dopo diga, Timberborn è finalmente arrivato alla versione 1.0

Il team ha sottolineato quanto il contributo dei giocatori sia stato fondamentale: "Non saremmo arrivati qui senza l'enorme supporto dei nostri giocatori durante l'Early Access. Per tutti i vostri feedback, per i contributi alla community e per ogni ora passata nel gioco: vi ringraziamo dal profondo del cuore." Secondo gli autori, la versione 1.0 rappresenta un titolo " migliore, più grande, più profondo e più bello " rispetto a quanto immaginato all'inizio del progetto.

Dopo un lungo periodo di sviluppo e sette grandi aggiornamenti durante l'accesso anticipato, il city builder con protagonisti dei castori Timberborn ha finalmente raggiunto la versione 1.0 , nonostante un piccolo ritardo . Gli sviluppatori di Mechanistry descrivono il traguardo come il risultato di otto anni di lavoro e del continuo supporto della community.

I nuovi contenuti

Tra le principali novità della versione 1.0 spicca un sistema di automazione completo, che introduce oltre venti nuovi edifici e strumenti. Sensori, relè, timer e altri dispositivi permettono di controllare automaticamente la colonia.

Il sistema consente anche configurazioni molto complesse, fino alla creazione di vere e proprie città automatizzate gestite da reti di segnali logici e meccanismi interconnessi.

La versione 1.0 introduce anche tanti nuovi oggetti nelle mappe. Tra questi figurano sorgenti d'acqua , campi geotermici per l'energia rinnovabile, reliquie della civiltà umana che forniscono punti scienza e persino "nuclei instabili", ossia dei resti tecnologici che possono esplodere e costringere i castori a reagire rapidamente per limitare i danni.

Ci sono anche delle nuove mappe, quelle non convenzionali, pensate per offrire sfide particolari. Tra gli esempi fatti dagli sviluppatori ci sono: Pressure, dove acqua e acque contaminate scorrono sottoterra e ogni modifica può avere conseguenze imprevedibili; Oasis, in cui i castori partono da un'oasi isolata e devono sfruttare gli acquiferi per riportare la vita nel deserto; Spillage, caratterizzata da piccole zone irrigate ma estremamente pericolose. Sono stati inoltre aggiornati molti scenari esistenti per integrare i nuovi elementi e caratteristiche.

Per il resto, ci sono anche nuovi edifici, vari miglioramenti tecnici, l'aggiunta di tutorial, obiettivi e il supporto per le mod e molto altro ancora.

Insomma, è il momento giusto per provare Timberborn, che potete trovare su Steam.