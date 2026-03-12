Diga dopo diga, Timberborn è finalmente arrivato alla versione 1.0

Dopo un lungo periodo di sviluppo e sette grandi aggiornamenti durante l'accesso anticipato, il city builder con protagonisti dei castori Timberborn ha finalmente raggiunto la versione 1.0, nonostante un piccolo ritardo. Gli sviluppatori di Mechanistry descrivono il traguardo come il risultato di otto anni di lavoro e del continuo supporto della community.
Il team ha sottolineato quanto il contributo dei giocatori sia stato fondamentale: "Non saremmo arrivati qui senza l'enorme supporto dei nostri giocatori durante l'Early Access. Per tutti i vostri feedback, per i contributi alla community e per ogni ora passata nel gioco: vi ringraziamo dal profondo del cuore." Secondo gli autori, la versione 1.0 rappresenta un titolo "migliore, più grande, più profondo e più bello" rispetto a quanto immaginato all'inizio del progetto.
I nuovi contenuti
Tra le principali novità della versione 1.0 spicca un sistema di automazione completo, che introduce oltre venti nuovi edifici e strumenti. Sensori, relè, timer e altri dispositivi permettono di controllare automaticamente la colonia.
Il sistema consente anche configurazioni molto complesse, fino alla creazione di vere e proprie città automatizzate gestite da reti di segnali logici e meccanismi interconnessi.
La versione 1.0 introduce anche tanti nuovi oggetti nelle mappe. Tra questi figurano sorgenti d'acqua , campi geotermici per l'energia rinnovabile, reliquie della civiltà umana che forniscono punti scienza e persino "nuclei instabili", ossia dei resti tecnologici che possono esplodere e costringere i castori a reagire rapidamente per limitare i danni.
Ci sono anche delle nuove mappe, quelle non convenzionali, pensate per offrire sfide particolari. Tra gli esempi fatti dagli sviluppatori ci sono: Pressure, dove acqua e acque contaminate scorrono sottoterra e ogni modifica può avere conseguenze imprevedibili; Oasis, in cui i castori partono da un'oasi isolata e devono sfruttare gli acquiferi per riportare la vita nel deserto; Spillage, caratterizzata da piccole zone irrigate ma estremamente pericolose. Sono stati inoltre aggiornati molti scenari esistenti per integrare i nuovi elementi e caratteristiche.
Per il resto, ci sono anche nuovi edifici, vari miglioramenti tecnici, l'aggiunta di tutorial, obiettivi e il supporto per le mod e molto altro ancora.
Insomma, è il momento giusto per provare Timberborn, che potete trovare su Steam.