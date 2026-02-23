Timberborn è stato rinviato per paura di altri due giochi, fortunatamente solo di una settimana

La data d'uscita di Timberborn è stata annunciata solo qualche giorno fa , ma nel frattempo il team di sviluppo e l'editore hanno fatto delle valutazioni sulla data selezionata e hanno deciso di rinviarlo. Quindi il gestionale a base di castori non uscirà più dall' Accesso Anticipato il 5 marzo, ma il 12 marzo 2026 , per timore di due concorrenti, non dichiarati esplicitamente.

Una giornata affollata

Il comunicato con l'annuncio del rinvio è davvero stringato, in effetti, e non manca di ironizzare sulla situazione:

"Come probabilmente saprete, Timberborn 1.0 sarebbe dovuto uscire la prossima settimana. Ma nel frattempo due grandi giochi hanno annunciato l'uscita nello stesso giorno. I castori sono molto educati, quindi facciamo spazio e spostiamo la nostra pubblicazione di una settimana, al 12 marzo 2026! I tempi sono duri e non vogliamo rubare loro la scena con il nostro lancio. Assolutamente."

Ma quali potrebbero essere i due giochi? Uno sicuramente è Slay the Spire 2, che uscirà in Accesso Anticipato proprio il 5 marzo. Essendo il seguito di uno dei deckbuilder roguelike di maggior successo di sempre, presente in milioni di liste dei desideri su Steam, è probabile che catalizzerà la maggior parte dell'attenzione del pubblico PC.

L'altro quale potrebbe essere? Vediamo gli altri giochi in uscita il 5 marzo, evitando quelli che non arriveranno su PC come Pokémon Pokopia: Coffee Talk Tokyo, Marathon, Never Grave: The Witch and The Curse, Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea e Planet of Lana II. In effetti è una giornata molto affollata di novità.