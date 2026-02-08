0

Timberborn svela la data di uscita della versione 1.0 e pubblica un nuovo trailer

Se amate i castori e i giochi city builder, allora sappiate che Timberborn è il gioco perfetto per voi, soprattutto ora che è pronto a raggiungere la versione 1.0. Vediamone il trailer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Quattro castori su un ponte in stile Beatles in Timberborn
Timberborn
Timberborn
Dopo anni di aggiornamenti e miglioramenti in versione Accesso Anticipato su Steam, il city builder a base di castori Timberborn è ora pronto a giungere alla versione 1.0. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che la data di uscita della versione "completa" del videogioco è il 5 marzo 2026.

L'annuncio è avvenuto tramite un post su Steam e un trailer cinematografico dedicato alla lore del videogioco, perfetto per introdurvi alle atmosfere castoresche (castoriche? castorose?? castorili?!?) di Timberborn.

Il video di Timberborn

Il video dedicato alla lore racconta, in breve, che alcuni castori hanno attraversato un deserto e hanno poi iniziato a creare una città. Non si tratta di nulla di profondo, ma in un city builder non ci si può certo aspettare molto di più, ma il filmato è ben realizzato e la narrazione vocale (in lingua inglese) è di grande impatto, grazie all'interpretazione di Shaun Dooley (attore britannico, recentemente apparso in Saltburn).

Per quanto riguarda le novità per il lancio, non dobbiamo aspettarci enormi modifiche, ma una serie di piccole aggiunte come nuovi fenomeni naturali (come le falde acquifere e i terreni geotermici), nuovi pericoli ambientali, nuove mappe, scale a chiocciola e stendardi per la città.

Timberborn, il provato di un city builder con protagonisti dei castori post apocalittici Timberborn, il provato di un city builder con protagonisti dei castori post apocalittici

Se non volete aspettare il cinque marzo, però, potete anche anticipare i tempi accedendo alla versione sperimentale di Timberborn, come spiegato a questo indirizzo.

