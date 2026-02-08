Timberborn svela la data di uscita della versione 1.0 e pubblica un nuovo trailer

L'annuncio è avvenuto tramite un post su Steam e un trailer cinematografico dedicato alla lore del videogioco, perfetto per introdurvi alle atmosfere castoresche (castoriche? castorose?? castorili?!?) di Timberborn.

Dopo anni di aggiornamenti e miglioramenti in versione Accesso Anticipato su Steam, il city builder a base di castori Timberborn è ora pronto a giungere alla versione 1.0 . Il team di sviluppo ha infatti annunciato che la data di uscita della versione "completa" del videogioco è il 5 marzo 2026 .

Il video di Timberborn

Il video dedicato alla lore racconta, in breve, che alcuni castori hanno attraversato un deserto e hanno poi iniziato a creare una città. Non si tratta di nulla di profondo, ma in un city builder non ci si può certo aspettare molto di più, ma il filmato è ben realizzato e la narrazione vocale (in lingua inglese) è di grande impatto, grazie all'interpretazione di Shaun Dooley (attore britannico, recentemente apparso in Saltburn).

Per quanto riguarda le novità per il lancio, non dobbiamo aspettarci enormi modifiche, ma una serie di piccole aggiunte come nuovi fenomeni naturali (come le falde acquifere e i terreni geotermici), nuovi pericoli ambientali, nuove mappe, scale a chiocciola e stendardi per la città.

Se non volete aspettare il cinque marzo, però, potete anche anticipare i tempi accedendo alla versione sperimentale di Timberborn, come spiegato a questo indirizzo.