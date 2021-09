Timberborn, il provato di un city builder con protagonisti dei castori post apocalittici

La razza umana si è finalmente distrutta da sola trasformando il pianeta Terra in un parco giochi per il vento. La vita sul pianeta è comunque sopravvissuta e alcune specie di sono adattate, evolvendosi in creature intelligenti, capaci di costruire e di sfruttare le risorse residue per far crescere la loro civiltà. Un gioco con dei castori post apocalittici, cosa potrà mai avere di complicato? Ci siamo detti. Sarà una produzione leggera, indirizzata a un pubblico in cerca di videogiochi spensierati, quasi casual. Chi altro la degnerebbe di uno sguardo? Abbiamo ripetuto a noi stessi. Poi abbiamo provato Timberborn e ci siamo dovuti ricredere, perché siamo più dalle parti di Factorio che di un city builder per dispositivi mobile.

Costruire Un'altra città di Timberborn Superato l'immenso scoglio iniziale, Timberborn inizia a mostrare il suo volto migliore, quello di city builder sandbox complesso e sfaccettato, che richiede una certa accortezza nella gestione delle risorse e che pone di fronte a problemi interessanti come la lotta alla siccità o la crescita razionale del nostro agglomerato urbano, che da piccolo villaggio può essere sviluppato in una città vera e propria, con tanto di quartieri distinti tra di loro. Come genere vuole, il giocatore è chiamato inizialmente a rifornirsi di risorse base, come legna e cibo, quindi può costruire delle abitazioni per i castori (che altrimenti dormono all'aperto), piuttosto che pensare a delle aree ricreative. Quando si è stabilizzata la situazione, può iniziare sviluppare obiettivi più ambiziosi, come quello di creare un'area completamente automatizzata, con un occhio alla produzione e uno all'ecologia. Le possibilità, da questo punto di vista, sono enormi, e spetta al giocatore sbizzarrirsi. Il mondo ora è dei castori Il sistema di costruzione è pensato proprio per consentire un'urbanizzazione più varia possibile, tra edifici costruibili su più livelli, scale che consentono di sfruttare alture e dirupi, oltre ad alcuni edifici stessi, possibilità di modificare l'ambiente per adattarlo alle nostre esigenze e quant'altro. Già in mancanza di tutti i contenuti promessi per la versione finale ci troviamo di fronte a un titolo complesso che consente la realizzazione di città eccezionali, nella loro impressionante verticalità, cui presto viene meno la funzione di sussistenza per assumere un valore estetico. Certo, per ora manca davvero tanta ciccia, ma le mappe presenti (volendo se ne possono generare anche di nuove tramite l'editor interno) consentono di variare di parecchio lo stile costruttivo, regalando a Timberborn una vita abbastanza lunga.

Grafica Graficamente non fa certo gridare al miracolo Dal punto di vista tecnico Timberborn non stupisce più di tanto. La trovata dei castori non viene sfruttata che in modo superficiale per caratterizzare il mondo di gioco dal punto di vista visivo, che di suo rimane però sempre plumbeo e asettico. Anche gli edifici in sé non sono niente di eccezionale e nella maggior parte dei casi si limitano a somigliare a qualcosa che ne definisca la funzione. Pessime sono invece alcune animazioni, in alcuni casi davvero deficitarie, come quelle di deposito delle materie prime nei cantiere o i movimenti dei castori stessi, non proprio naturalissimi. A salvare il titolo di Mechanistry da questo punto di vista è la possibilità di edificare città sempre più grosse, che diventano automaticamente belle anche solo per il fatto di proporre architetture impossibili. C'è tempo per migliorare, fortunatamente... altrimenti a che servirebbe l'accesso anticipato?

Timberborn è un gioco particolare che però non presta troppa fede ai suoi presupposti. Se non fosse per il tutorial iniziale, che può essere davvero scoraggiante, soprattutto per i neofiti, e per altre decisioni prese al risparmio, rimarrebbe un buon city builder, con alcune caratteristiche ancora da studiare. Il consiglio per gli sviluppatori è quello di rendere l'ingresso al gioco meno problematico.