Pokémon, il cosplay di Pikachu di lowcostcosplay rivoluzionerà il vostro concetto di sexy

Di cosplay di Pikachu ne abbiamo visti a centinaia, ma nessuno è come questo di lowcostcosplay, che con un pennellino e tanta arte riesce a rivoluzionare il concetto di sexy legato al personaggio dei Pokémon.

I cosplay di Pikachu di solito vengono realizzati senza grossi sforzi, prendendo uno dei tanti costumi dedicati al personaggio disponibili in commercio, magari riadattandolo per l'occasione. lowcostcosplay, invece, ha deciso di affrontare, e vincere la sfida usando solo un pennellino e un po' di colore, così da trasformare il suo corpo nel giallo personaggio di The Pokémon Company.

Il risultato è come sempre strepitoso e l'illusione è perfetta. Certo, non crediamo che il nostro eroe dei cosplay proletari possa andare in giro per il mondo vestito (o svestito) in questo modo, ma la sua impresa è nondimeno degna di menzione e attenzione.

Questa non è la prima opera di lowcostcosplay che vi proponiamo. Suoi anche il cosplay che sotterra Emma Stone, il cosplay di Nico Robin che potrebbe turbarvi e il geniale cosplay di Aphrodite. Insomma, ci troviamo di fronte a un grande artista, che ha capito il vero spirito dei cosplay.