PS4: firmware 9.00 sta causando grossi problemi ad alcuni utenti

L'aggiornamento 9.00 del firmware di PS4 sta causando grossi problemi ad alcuni utenti, tanto che se ne stanno lamentando online chiedendo una rapida soluzione. Alcuni di questi sono talmente gravi da aver praticamente rotto la console.

Stando a quanto si può leggere online, molti denunciano il fatto che la loro PS4 è diventata più lenta dopo l'installazione del firmware 9.00. Per altri, però, la situazione è anche peggiore. Ad esempio l''utente Reddit TheIronGhost afferma che la patch gli ha rotto la console, tanto da non potersi spostare neanche tra i menù. Dopo sette riavvii è infine riuscito a lanciare il PlayStation Store, senza però poter far nulla. Lo stesso problema è stato denunciato da altri utenti.

ps4

Oltre a ciò, c'è chi si è lamentato di dover riavviare il sistema ogni volta che vuole lanciare un gioco, mentre altri non riescono ad aprire le applicazioni TV e media. C'è chi dopo l'aggiornamento non riesce più a collegare i controller, e chi ha ottenuto delle schermate di errore che prima non aveva mai visto. Nemmeno la modalità sicura sembra risolvere la situazione.

Naturalmente è giusto sottolineare che gli utenti con problemi sono una minoranza, rispetto a quelli che hanno installato il firmware 9.00 senza incorrere in crash o blocchi. Comunque sia, nel caso siate tra gli sfortunati, rivolgetevi all'assistenza tecnica di Sony per risolvere.