PS4: update 9.00 disponibile, peso e dettagli dell'aggiornamento

Sony ha reso disponibile al download l'update 9.00 di PS4. Il peso dell'aggiornamento del software di sistema è di circa 490 MB, più che modesto e la metà rispetto a quello PS5. La versione 9.00 include varie novità.

L'update 9.00 di PS4 introduce varie modifiche:



visualizzare i trofei di PS5 nel profilo di PS4 e nell'elenco dei Trofei di PS4 visualizzare i trofei di PS5 di altri giocatori su PS4

gli amministratori dei Party ora possono sciogliere un Party senza dover rimuovere individualmente i giocatori (anche per PS5)

quando blocchi qualcuno, puoi scegliere di lasciare anche il gruppo in cui ci sei solo tu e lui allo stesso tempo. Non lascerai i gruppi che includono altri giocatori

quando un bambino richiede di utilizzare le funzioni di comunicazione per un gioco, il suo genitore o tutore riceverà una notifica su PS4 e PlayStation App

A tutto questo si sommano inoltre una serie di modifiche dedicate alla PS App e alla PS Remote Play app. Potete vedere tutti i dettagli a questo indirizzo

PS4

Quello di PS4 è un aggiornamento "minore", come è normale visto che oramai il mondo PlayStation si sta spostando verso PlayStation 5. La console di vecchia generazione, d'ora in poi, si concentrerà sull'ottimizzazione di quanto già disponibile, non certo sull'introduzione di novità di peso che rivoluzionino la piattaforma.

Vi ricordiamo anche che PS5 ha appena ricevuto update 21.02-04.00.00.42: ecco peso e dettagli dell'aggiornamento.