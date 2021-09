PS5: update 21.02-04.00.00.42 disponibile, peso e dettagli dell'aggiornamento

Sony ha reso disponibile l'update 21.02-04.00.00.42-00.00.00.0.1 di PS5. Il peso dell'aggiornamento è di 913 MB. Potete eseguire il download già da questo momento direttamente tramite la vostra PlayStation 5.

L'aggiornamento 21.02-04.00.00.42-00.00.00.0.1 di PS5 introduce molteplici novità:



Nuove opzioni di personalizzazioni del Centro di controllo

Game Base potenziata

Update per la libreria e l'homepage della console

Nuove opzioni per la funzione di lettura del testo

Opzioni per la scelta della risoluzione di PS Now (720p e 1080p)

Nuovo tracciamento dei trofei

Supporto all'audio 3D per gli speaker integrati della console

Supporto agli SSD M.2

Per tutte le novità sui contenuti dell'aggiornamento di settembre 2021 numero 21.02-04.00.00.42-00.00.00.0.1 di PS5, potete leggere la nostra notizia dedicata o guardare il nostro video.

Inoltre, l'aggiornamento della console sarà seguito anche da un update del controller DualSense di PS5. Il sistema non segnala le modifiche dedicate al controller, ma sappiamo che potremo usare il microfono del DualSense per verificare l'acustica della stanza per l'impostazione ottimale dell'audio 3D degli altoparlanti del televisore. Supponiamo che l'aggiornamento sia legato anche a tale novità. Per eseguire l'update del DualSense è necessario collegarlo alla console con un cavo USB compatibile, ricordate.

L'update non dovrebbe richiedervi troppo tempo, ma ricordate che per poter giocare online o usare qualsiasi funzione di rete di PS5 è obbligatorio aggiornare il firmware.