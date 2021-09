Red Dead Online: Corsa alle armi in versione estrema, guadagni doppi e le novità dell'update

Red Dead Online propone un nuovo aggiornamento, che introduce varie novità come Corsa alle armi in versione estrema, guadagni doppi e non solo. Ecco tutti i dettagli dell'update condivisi da Rockstar Games tramite il sito ufficiale.

Prima di tutto, i Collezionisti otterranno ricompense doppie in tutte le vendite dei set per Collezionisti in Red Dead Online per questa settimana. Inoltre, chi troverà oggetti da collezione riceverà PE del Ruolo doppi. Non dimenticate poi che Madame Nazar paga di più per i set completi. I Collezionisti che giocheranno durante la settimana otterranno una mappa per Collezionisti che permetterà loro di trovare diverse monete di valore. Inoltre, chi completerà la collezione della settimana per Madame Nazar riceverà anche un'offerta del 40% di sconto su un articolo per Collezionisti Principianti o Promettenti e una ricompensa per 2.000 PE del Club, oltre alle ricompense abituali.

Red Dead Online

A questo si sommano anche novità per chi vuole mettere alla prova la propria mira da cecchino. Nella Serie in evidenza della settimana sarà disponibile una versione "estrema" di Corsa alle armi a squadre: non potrete usare oggetti consumabili o Carte abilità. Inoltre, sia in caso di vittoria che di sconfitta, si otterranno PE doppi. Se siete in cerca di RDO$ doppi, potete completare le missioni de La terra delle opportunità.

Per quanto riguarda gli sconti, Madame Nazar offre uno sconto di 5 Lingotti d'Oro sulla Borsa da Collezionista per tutta la prossima settimana. Inoltre, offre anche il 40% di sconto su mappe per Collezionisti, Pala Pennington e Cercametalli, oltre allo sconto del 30% su abiti per Collezionisti e Benda per occhi Rafferty. Infine, le stalle vendono cavalli Criollo al 30% in meno. Gli armaioli offrono un -40% sulle pistole e un -30% sulle bandoliere doppie.

Se state giocando su PC a Red Dead Redemption 2: ecco le texture delle armi migliorate del 400% da una mod.