PlayStation Plus, ottobre 2021: il gioco PS5 gratis sarebbe stato individuato

Alcuni utenti pensano di aver individuato il gioco PS5 che sarà disponibile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di ottobre 2021: secondo la loro teoria, si tratterebbe di Hell Let Loose.

In uscita il 5 ottobre, Hel Let Loose è uno sparatutto bellico a base multiplayer su larga scala, che consente di cimentarsi con spettacolari battaglie per un massimo di 100 giocatori.

Nella recensione di Hell Let Loose per PC abbiamo sottolineato come il titolo sviluppato da Black Matter riesca a introdurre elementi innovativi grazie al suo interessante substrato strategico, ma non solo.

Stando ai post pubblicati su Reddit in merito all'eventuale introduzione di Hell Let Loose nella line-up di PlayStation Plus per il mese di ottobre 2021, ci sono fondamentalmente due indizi che puntano chiaramente in tale direzione.

In primo luogo i preorder del gioco sono attualmente disponibili solo su Xbox Series X|S e non ancora su PlayStation 5, in secondo luogo la closed beta e l'open beta dello sparatutto si sono svolte unicamente sulla piattaforma Sony.

Insomma, sarà davvero Hell Let Loose il gioco PS5 disponibile gratis per gli abbonati PS Plus il mese prossimo? Ancora qualche giorno di pazienza e lo scopriremo.