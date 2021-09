Tchia, anteprima dell'affascinante avventura tropicale per PS5, PS4 e PC

Il recente PlayStation Showcase è stato un concentrato di titoli di grosso calibro per PlayStation, ma tra questi ha trovato spazio anche un piccolo progetto semi-indipendente creato da un team che ha base in uno degli angoli più remoti della Terra: la Nuova Caledonia, un'isola paradisiaca che si trova non lontanissimo dalla costa australiana, sotto il controllo francese, ma di fatto immersa in un ambiente tropicale selvaggio veramente incantevole. Questa piccola parentesi sulla collocazione geografica del team Awaceb, autore del gioco, non è messa a caso, poiché la terra natia dello studio è di fatto il soggetto principale del progetto Tchia, un gioco che punta proprio a immergere i giocatori nelle meraviglie tropicali della Nuova Caledonia, diffondendo la conoscenza dell'isola, ma anche cercando di utilizzare il suo fascino per raccontare una storia particolare, con dee interessanti idee sulla vita e la natura.

Tra esclusive a base di Star Wars e supereroi Marvel, è sembrato strano che Sony abbia speso dei buoni minuti centrali della propria conferenza per mostrare questo Tchia, qualcosa di lontanissimo dalle milionarie produzioni di punta che corredano la lineup di PS5, ma è chiaro come questo gioco sia servito a dare una maggiore varietà al catalogo mostrato e al contempo forse volendo anche offrire una risposta a tutti i dubbi emersi nei mesi scorsi sull'effettivo supporto o interesse da parte di Sony per i giochi indie.

Insomma, i classici due piccioni con una fava: da una parte Tchia ha fatto bene al ritmo del PlayStation Showcase, dall'altra ha dimostrato la volontà di Sony di accogliere e valorizzare i progetti indipendenti e anche provenienti da zone veramente distanti dai centri nevralgici della produzione videoludica. Se questo sia destinato ad essere un unicum o l'inizio di un'intensa attività di scouting in giro per il mondo, sarà ovviamente da valutare sulla distanza. In ogni caso, ricordiamo che Tchia è in arrivo anche su PlayStation 4 e PC.

In questa anteprima di Tchia scopriamo questa affascinante avventura tropicale.