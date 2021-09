Hell Let Loose su PS5 e Xbox Series X|S ha una data di uscita e un nuovo trailer

Hell Let Loose è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita per le versioni console next gen e anche un nuovo trailer, che mostra qualcosa di questo interessante sparatutto strategico a squadre ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Il gioco arriverà il 5 ottobre 2021 su PS5 e Xbox Series X|S, dopo essere approdato su PC già questa estate, presentandosi come un titolo alquanto interessante. Per conoscerlo meglio, vi invitiamo a leggere la recensione di Hell Let Loose in versione PC, pubblicata lo scorso luglio.

La particolarità di questa produzione di Black Matter è il suo puntare su alcune soluzioni strategiche per il gameplay, oltre che su un certo realismo di base. In questo senso, nonostante si inserisca nel filone ricchissimo di sparatutto in soggettiva ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, riesce comunque a distinguersi come qualcosa di diverso dal resto.

C'è un sistema di progressione, mappe ampie, veicoli e multiplayer che richiamano titoli simili come Battlefield V, con cui condivide l'ambientazione, ma Hell Let Loose ha un feeling alquanto diverso, più realistico e teso con le implementazioni strategiche che lo caratterizzano e la possibilità di specializzarsi in 14 ruoli diversi.

Così ne parla Mattia Armani nella recensione della versione PC, rimarcando appunto le particolarità di questo titolo:

Hell Let Loose è uno sparatutto affascinante, un simulatore di guerra con una forte componente strategica che si fa notare per la capacità di calare il giocatore in una Seconda Guerra Mondiale decisamentge realistica. La mancanza assoluta di distruttibilità non aiuta, ma quando tutto gira per il verso giusto le soddisfazioni non mancano a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta.