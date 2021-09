PS5 Pro nel 2023 con focus sull'8K e al prezzo di 600-700$, per un leaker

Sony potrebbe lanciare PS5 Pro entro la fine del 2023 o al massimo nel 2024 a un prezzo tra i 600 e i 700 dollari e vanterà prestazioni maggiori rispetto al modello standard, puntando al gaming in 8K. Questo perlomeno stando le informazioni riportate dal canale YouTube Moore's Law Is Dead.

I dettagli svelati dallo youtuber nel suo ultimo video vanno sicuramente prese con le pinze, visto che si tratta di informazioni tutte da verificare e alcune speculazioni basate sui dettagli forniti dalle sue fonti. Nel filmato MLID inizia parlando dell'atteso PlayStation Showcase di domani, dove secondo i suoi "gola profonda" vedremo un trailer o un teaser del nuovo God of War, Gran Turismo, Stray, nonché un video gameplay di Call of Duty: Vanguard. Inoltre non ne è certo al 100% ma per l'occasione potrebbe venir presentato anche The Last of Us: Factions, ovvero l'esperienza multiplayer standalone di The Last of Us Parte 2.

Secondo MLID, PS5 Pro non verrà presentata durante il PlayStation Showcase, visto che la data di uscita è ancora lontata, ma Sony avrebbe già iniziato a lavorare al nuovo modello della sua console ammiraglia. Senza entrare troppo nei dettagli lo youtuber afferma che le sue fonti gli hanno confermato che la console ovviamente avrà un significativo boost nelle perfomance e che dovrebbe arrivare nei negozi con tempistiche simili a quelle di PS4 Pro, dunque entro la fine del 2023 o nel corso del 2024, a un prezzo che si potrebbe aggirare tra i 600 e i 700 dollari.

Da qui in poi, il resto sono speculazioni dello youtuber sulla base delle informazioni fornite dalle sue fonti. A suo avviso la console sfrutterà una nuova architettura RDNA con il TDP che potrebbe superare i 300W, rendendo la console più costosa da realizzare e produrre in grandi quantità, da qui spiegato i possibili 200$ in più rispetto al modello standard. Infine secondo MLID la nuova console sfrutterà quanto più possibile il FidelityFX Super Resolution di AMD per poter puntare al gaming 4K e 8K premium.

Come già abbiamo detto in apertura, consigliamo di prendere con le pinze rumor e indiscrezioni simili. In passato Moore's Law Is Dead ha proposto altri leak, in alcuni casi azzeccando le previsioni, come con i dettagli delle GPU Intel Arc, ma in altri no.

Cosa ne pensate, potreste essere interessati a un modello Pro di PS5 dalle performance maggiori o vi accontentate del modello standard (sempre che lo abbiate trovato nei negozi)? Nel frattempo secondo alcuni indizi Sony Bend potrebbe essere al lavoro su un gioco di Man in Black per PS5.