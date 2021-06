AMD FidelityFX Super Resolution: prova della tecnologia di upscaling che sfida NVIDIA DLSS

Le due tecnologie, sia chiaro, sono profondamente differenti, come risulta evidente anche dal nostro approfondimento dedicato , ma come vedrete nel corso di questa lunga prova della tecnologia FidelityFX , la tecnica di upscaling AMD è più sofisticata di quelle già disponibili sul mercato. Certo, ci sono dei limiti, non essendo basata su hardware dedicato o sull'intelligenza artificiale ma, lo diciamo da subito, si tratta di un'aggiunta importante all'ecosistema Radeon.

A qualche mese dall'annuncio, la nuova tecnologia di upscaling AMD è finalmente disponibile per tutti nell'ultima release del Radeon Software e offre finalmente alle schede video AMD Radeon un'arma importante per contrastare il DLSS di NVIDIA.

L'approccio AMD, purtroppo, comporta un'inevitabile perdita di dettaglio, anche con la Super Resolution alla massima qualità. Ma la visibilità del compromesso dipende dalle dimensioni dello schermo e parliamo comunque di una resa comunque superiore a quella dei classici uspcaler già disponibili da parecchio tempo nei software delle GPU. La FSR risulta infatti più sofisticata, lavorando in parte in modo lineare e in parte in modo non lineare in modo da ridurre al minimo il deterioramento della qualità visiva . Inoltre, come il DLSS, è in grado di lavorare a diverse risoluzioni di rendering, garantendo all'utente la possibilità di puntare sull'aumento prestazionale massiccio, al costo della qualità dell'immagine, o su un incremento prestazionale più modesto combinato però con una resa finale dell'immagine più elevata.

Mentre il DLSS di NVIDIA sfrutta deep learning e Tensor Core, lavorando su più immagini in contemporanea per aumentare il numero di dati su cui effettuare l'interpolazione e quindi realizzare l'immagine di output, FSR è una tecnica di tipo spaziale che lavora esclusivamente sull'immagine che riceve dalla GPU. Prende quindi il frame in questione, al quale sono già stati applicati gli effetti di anti-aliasing, e la ricostruisce alzando la risoluzione, applicando poi un secondo passaggio di sharpening per aumentare ulteriormente il dettaglio. Per questo è incompatibile con FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening, conosciuto anche come CAS, ma garantisce un rapporto decisamente superiore tra benefici prestazionali e qualità visiva.

FidelityFX Super Resolution, chiamata anche FSR, è una tecnica di upscaling che ha lo stesso obiettivo del DLSS di NVIDIA: punta ad aumentare la definizione di un'immagine renderizzata a una risoluzione più bassa di quella destinata a comparire sullo schermo. In questo modo garantisce un incremento prestazionale proporzionale all'abbassamento della risoluzione effettiva di rendering, promettendo una resa dell'immagine elevata. Ma in quanto a funzionamento si distingue radicalmente dalla tecnologia NVIDIA.

Pur limitando le prospettive di evoluzione rispetto a una tecnologia più avanzata come il DLSS, la natura di FidelityFX Super Resolution, simile a quella degli upscaler tradizionali per quanto più sofisticata, ha dei vantaggi da non trascurare. Non avendo bisogno di fasi di training o core dedicati, risulta più facile da implementare nei giochi, pur richiedendo comunque un lavoro specifico da parte dello sviluppatore. Inoltre può essere utilizzata con un enorme numero di GPU, puntando alla massima compatibilità possibile, comprese le APU mobile Ryzen, le GPU di PS5 e Xbox Series X|S e persino le NVIDIA GeForce dalla serie 10X alla serie 30X. Una stoccata che AMD ha probabilmente voluto concedersi per rimarcare i vantaggi del proprio approccio.

Inoltre a tenere alta la bandiera della tecnologia c'è Godfall, in grado di mettere la GPU sotto pressione in 4K, e c'è la promessa dell'implementazione in nuovi titoli tra cui ci saranno anche pezzi grossi come Far Cry 6, Baldur's Gate 3, Resident Evil Village e Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. AMD ha confermato che più di 40 sviluppatori sono al lavoro su una tecnologia che, almeno su PC, dovrebbe poter ambire a una diffusione molto ampia, vista la relativa semplicità di implementazione.

Purtroppo i videogiochi supportati al lancio sono solo 7 e in linea generale sono piuttosto modesti per requisiti hardware. Ma con FidelityFX Super Resolution non si parla necessariamente di configurazioni di fascia alta. L'ampia diffusione della tecnologia la rende maggiormente trasversale e utile con un gran numero di configurazioni e dispositivi, anche piuttosto datati.

Prestazioni e qualità visiva

Per mettere alla prova la FidelityFX Super Resolution abbiamo usato una Radeon RX 5700X, una scheda da 8 GB di memoria utile per verificare i benefici della tecnologia AMD sulle GPU della scorsa generazione, proprio laddove un'opzione di questo tipo può aumentare il valore intrinseco di configurazioni assemblate quando i prezzi delle GPU erano ancora nella norma. Come CPU, invece, abbiamo puntato al top di gamma AMD con il Ryzen 9 5950X, affiancato da 16 GB di memoria a 3600 MHz, in modo da eliminare o comunque minimizzare eventuali colli di bottiglia.

Passando ai test delle prestazioni, la tecnologia FidelityFX CAS viene disattivata automaticamente mentre siamo stati noi a spegnere Radeon Boost e Radeon Chill, oltre a selezionare sempre il profilo grafico più elevato, in modo da avere la garanzia della miglior qualità visiva possibile con i benchmark interni di Godfall e Evil Genius 2, pensati per mettere sotto torchio i rispettivi motori grafici, e giocando la prima parte della seconda missione di Terminator: Resistance. Siamo rimasti sorpresi di fronte a un aumento prestazionale netto a dimostrazione della natura avanzata dell'upscaling AMD. Parliamo, non appena attivata la tecnologia in modalità Ultra Qualità, di un guadagno medio del 30% che aumenta fino a raddoppiare in modalità performance.

Godfall in 4K ha una resa ottima, ma ingrandendo l'immagine si nota la sfocatura

In quanto a dettaglio, il deterioramento dell'immagine è una costante e su un monitor da 27 pollici è visibile in 1080p. Ma la qualità dell'immagine finale è comunque piuttosto buona e la visibilità della diminuzione della definizione si fa meno evidente in 1440p per diventare pressoché invisibile in 4K. In Ultra HD è infatti necessario prestare attenzione a vegetazione e materiali granulosi per notare la lieve sfocatura che pur mettendo a nudo i limiti di FidelityFX Super Resolution rispetto al DLSS NVIDIA, garantisce un boost prestazionale netto a fronte di una resa dell'immagine ottima.

In risoluzione più bassa, lo abbiamo detto, la sfocatura è più evidente e si fa più marcata selezionando livelli più marcati di FSR ma, parlando sempre di uno schermo da gioco da scrivania da 27 pollici, una volta accettato il compromesso della leggera sporcizia, la resa risulta discreta anche in modalità Qualità e in modalità Bilanciato, due impostazioni che rendono giocabile Godfall in 4K a 60fps al secondo su una scheda di fascia media della scorsa generazione. In performance il salto qualitativo verso il basso è marcato rispetto alla qualità del rendering nativo, ma in genere il filtro si comporta bene e, anche alla massima qualità FidelityFX Super Resolution garantisce un aumento netto delle prestazioni.

All'impostazione più elevata comporta un incremento del framerate che parte da un minimo del 20% circa in 1080p, nei titoli soggetti a collo di bottiglia da parte della CPU come Godfall, per arrivare a più del 50% in 4K con Terminator: Resistance.

Il compromesso si fa più visibile abbassando la risoluzione, ma può comunque risultare accettabile per spingere una configurazione modesta a raggiungere framerate più alti, spesso più importanti della definizione del contorno dei livelli anche in uno sparatutto che include combattimenti a distanza. Ma in un titolo ad alto impatto visivo la perdita di dettaglio, pur minimizzata aumentando la risoluzione, potrebbe risultare indigesta a chi pretende il massimo della qualità dell'immagine. Inoltre è necessario considerare le dimensioni dello schermo visto che, aumentando la diagonale, si mette sempre più in evidenza la sfocatura dell'immagine.

Per questo ci aspettiamo di vedere FidelityFX Super Resolution implementata sempre al massimo livello sulle console di nuova generazione, pensate per Smart TV Ultra HD di grossa taglia, sempre che gli sviluppatori decidano di utilizzarla. La stessa AMD ha messo le mani avanti a riguardo, anticipando una possibilità concreta. Ma parliamo comunque di una eventualità in più che in determinate condizioni può garantire vantaggi notevoli.